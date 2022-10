Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid répond à la bombe Kylian Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG en janvier ? Telle est donc la bombe qui a été lâchée après du numéro 7 du PSG. Forcément, suite à ces révélations, tous les regards se tournent vers le Real Madrid, très proche de recruter Mbappé cet été. Qu'en est-il désormais de la position des Merengue ? Réponse.

Le feuilleton Kylian Mbappé est donc reparti pour un tour. Quelques mois seulement après sa prolongation au PSG, le Français voudrait faire ses valises. De quoi alors relancer les rumeurs à propos d'une arrivée au Real Madrid. La Casa Blanca est intéressée de longue date par le crack de Bondy, mais jusqu'à présent, Florentino Pérez n'a connu que des échecs et celui de l'été dernier, Mbappé préférant continuer au PSG plutôt que de venir au Real Madrid, lui reste encore en travers de la gorge.

Mercato - PSG : L'annonce tonitruante de Pérez sur le transfert de Mbappé https://t.co/VM2UeeXCia pic.twitter.com/Npse0tcUBT — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Plus une priorité ?

Cette fois serait-elle alors la bonne pour le Real Madrid et Kylian Mbappé ? L'Equipe a fait un point sur la question. Ainsi, chez les Merengue, on estimerait finalement ne pas être si mal après l'échec de cet été en voyant ce qui se passe actuellement au PSG. Pour autant, le Real Madrid estimerait qu'il serait très compliqué de voir Mbappé faire ses valises durant le mois de janvier. De plus, compte tenu des relations conflictuelles entre les deux clubs, les négociations s'annonceraient terribles. Finalement, comme le précise le quotidien sportif, recruter Kylian Mbappé cet hiver ne serait pas une priorité pour le Real Madrid, notamment compte tenu de son salaire.

