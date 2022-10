Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire de Galtier prend position dans le feuilleton Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Alors que le feuilleton Mbappé semble être reparti, deux des joueurs dont il est le plus proche dans le vestiaire du PSG se sont prononcés sur ce dossier. Sergio Ramos et Achraf Hakimi assurent effectivement que Kylian Mbappé est heureux à Paris.

Mardi, le feuilleton Mbappé est revenu sur le devant de la scène. En effet, plusieurs médias ont annoncé que Kylian Mbappé souhaitait quitter le club dès cet hiver. Une information sortie seulement quelques heures avant le match contre Benfica. Cela n'a pas empêché l'attaquant du PSG de marquer et après la rencontre, Sergio Ramos s'est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Campos sort du silence pour Mbappé, il lâche un coup de gueule https://t.co/K1lADYjKEr pic.twitter.com/KJHHlfXo6t — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

«Il est très heureux au quotidien»

« La seule chose que je puisse dire, c’est que je suis très ami avec Kylian. Il est très heureux au quotidien. Il n’est pas parti l’an dernier, donc je ne crois pas aux rumeurs actuelles. Nous continuons à travailler et nous ne lisons pas les médias », assure le défenseur espagnol au micro de Kylian Mbappé.

«Lui est concentré sur le club, il est content ici»