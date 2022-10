Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Daniel Riolo dézingue une grosse recrue du mercato

Publié le 13 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en provenance du Stade de Reims et seule recrue offensive du mercato estival, Hugo Ekitike peine pour le moment à s’imposer sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant français tente de faire bonne figure, mais de son côté, Daniel Riolo s’est lâché sur ce recrutement.

Interrogé mardi soir au micro de RMC Sport sur son intégration compliquée au PSG ainsi que le temps de jeu limité que lui accorde Christophe Galtier, Hugo Ekitike a affiché sa détermination : « Je ne suis pas venu pour faire de la représentation, je veux apporter ma touche. Je dois continuer pour jouer les prochains matchs. Je suis venu ici dans un projet sur plusieurs années où je dois progresser. Je pense que je suis dans le club parfait pour ça. Il faut que je devienne le grand numéro 9 que le PSG attend », a indiqué l’attaquant de 20 ans, recruté en provenance du Stade de Reims cet été sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 35M€.

Mercato - PSG : L’annonce de Kylian Mbappé qui plombe la presse espagnole https://t.co/MX92IOlhvv pic.twitter.com/b0vWxuLCvf — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Riolo se paye Ekitike

Mais en attendant, Ekitike n’a rendu que des copies globalement décevantes depuis le début de la saison au PSG, et Daniel Riolo ne l’a pas loupé sur RMC Sport : « Il y a la promesse du numéro neuf. Elle a quand même conduit Luis Campos à considérer que ça allait peut-être être Hugo Ekitike ce n°9. 35 millions d’euros pour un vrai-faux recrutement, parce que ce sera pour l’année prochaine. Il a été recruté une fortune, il ne joue jamais », constate Riolo sur Ekitike, avant de se lâcher plus globalement sur l’ensemble des recrues du mercato au PSG.

« Les mecs sont assis dans un coin... »