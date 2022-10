Foot - PSG

PSG : Annoncé à Barcelone, Lionel Messi adresse une pique au Barça

Publié le 13 octobre 2022 à 10h10

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi figurerait sur les tablettes du FC Barcelone, qui rêverait de boucler son transfert pour 0€. Alors que son nom est annoncé du côté du Barça, la Pulga n'a pas été tendre avec son ancienne équipe sur les réseaux sociaux. En effet, Leo Messi a liké un post de son compatriote argentin Lautaro Martinez, qui illustre la belle performance de l'Inter face au Barça.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone et s'est engagé en faveur du PSG sans indemnité de transfert. En fin de contrat le 30 juin avec le club parisien, la Pulga pourrait faire le chemin inverse dans les mêmes conditions.

Lionel Messi likes Lautaro's Instagram post. pic.twitter.com/RgQNJwn1pJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 12, 2022

Le Barça veut rapatrier Lionel Messi

En effet, le FC Barcelone voudrait profiter de la situation contractuelle de Lionel Messi pour boucler son transfert libre et gratuit à l'été 2023. Concentré sur le PSG et la Coupe du Monde avec l'Argentine pour le moment, le vétéran argentin a lâché un petit tacle au Barça.

Lionel Messi a liké un post de Lautaro Martinez après Barça-Inter