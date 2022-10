Foot - PSG

PSG : Avant la Coupe du Monde, Kylian Mbappé craint le pire

Publié le 13 octobre 2022 à 07h45

Mécontent de sa situation au PSG, Kylian Mbappé aurait demandé à quitter le club de la capitale cet hiver. En parallèle, l’international français doit également penser à la Coupe du Monde qui arrive. Vu la cascade de blessures dont sont victimes les Bleus, Mbappé serait pessimiste.

Une fois de plus, Kylian Mbappé occupe l’actualité. Encore buteur avec le PSG lors du match retour face au Benfica Lisbonne, l’international français a calmé les ardeurs après avoir agité ses dirigeants. En effet, Mbappé aurait demandé à quitter le PSG dès cet hiver, lui qui n’est pas satisfait de son positionnement ou encore du mercato.

Un avenir en question… et une Coupe du Monde à venir !

Au-delà de son avenir au PSG, l’autre grosse échéance pour Kylian Mbappé, c’est la Coupe du Monde au Qatar. Dans un peu plus d’un mois, l’équipe de France tentera de conserver son titre, quatre ans après le sacre en Russie.

Mbappé est pessimiste