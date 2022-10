Foot - PSG

PSG : Avant la Coupe du monde, Sergio Ramos lâche un énorme message sur son futur

Publié le 13 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Cette saison, Sergio Ramos a retrouvé ses sensations et semble avoir enfin laissé de côté ses pépins physiques. Titulaire au PSG, l'ancien capitaine enchaîne les matches ce qui lui permet de prendre à une place dans le groupe espagnol pour la Coupe du monde. Et il ne cache pas qu'il y pense.

Arrivé libre lors de l'été 2021, Sergio Ramos a connu une première saison très frustrante marquée par de nombreuses blessures qui l'ont empêché d'enchainer les matches. Mais cette saison, tout va mieux pour l'ancien capitaine du Real Madrid qui semble au point physiquement comme en témoigne son statut au PSG. Après le nul contre Benfica (1-1), Sergio Ramos ne cache donc pas son rêve de prendre part à la prochaine Coupe du monde.

Ramos rêve de la Coupe du monde

« J'ai toujours de l'espoir, évidemment je suis content d'être de retour avec l'équipe, de rajouter le plus de minutes possible et de montrer un bon niveau. Mon rêve est, bien sûr, de revenir en équipe nationale, mais ça ne dépend pas de moi », assure-t-il en zone mixte avant d'interpeller Luis Enrique.

«L'illusion reste toujours intacte»