PSG : Après le clash Mbappé-Neymar, la guerre est déclarée dans le vestiaire

Publié le 11 octobre 2022 à 23h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est un secret pour personne, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé est tendue, et ce depuis plusieurs semaines. Une situation qui ne laisse pas insensible le vestiaire du PSG. Certains cadres comme Sergio Ramos et Lionel Messi ont pris parti pour l'international brésilien. Esseulé, le joueur tricolore serait remonté.

Le « penaltygate » survenu le 13 août dernier a permis de mettre en lumière les tensions entre Neymar et Kylian Mbappé. Depuis plusieurs mois, les deux hommes ne seraient plus sur la même longueur d'onde, chacun reprochant à l'autre de vouloir prendre la lumière. Une guerre d'égo qui ne laisse pas insensible le vestiaire du PSG.

Les stars du vestiaire ont pris position pour Neymar

Selon les informations de Goal, le vestiaire parisien a tranché en faveur de Neymar dans ce conflit. Proche du Brésilien depuis leur passage commun au FC Barcelone, Lionel Messi lui aurait apporté son soutien, tout comme Sergio Ramos. Kylian Mbappé, qui souhaite être la star du projet parisien, aurait pris un coup derrière la tête.

Mbappé cherche le respect de ses coéquipiers

En interne, Kylian Mbappé estime ne pas recevoir le respect qu'il mérite de la part de ses pairs et de ses coéquipiers au PSG. Entre Neymar et Kylian Mbappé, il s'est installé une certaine forme de jalousie. Ce qui crée des étincelles au sein du club parisien, mais aussi des tensions.