Mercato : PSG, Real Madrid... Mbappé a plombé le transfert d'Haaland

Publié le 13 octobre 2022 à 20h00

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Erling Haaland aurait pu signer au Real Madrid plutôt qu'à Manchester City. Toutefois, Alf-Inge Haaland aurait poussé pour qu'il rejoigne les Citizens, et ce, à cause de Kylian Mbappé et de Karim Benzema. En effet, le père d'Erling Haaland ne voulait pas qu'il soit dans l'ombre des deux stars françaises au Real Madrid.

Alors que Karim Benzema a déjà fêté ses 34 ans, le Real Madrid aurait pensé à s'offrir à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland. Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti n'a réussi à boucler aucun de ces deux transferts. Et ces deux échecs auraient été provoqués par le numéro 7 du PSG.

Le Real Madrid préférait Mbappé à Haaland

Malgré un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a préféré parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Une décision qu'il a prise au tout dernier moment.

Le père d'Haaland ne voulait pas qu'il soit dans l'ombre de Mbappé

En ce qui concerne Erling Haaland, le Real Madrid peut également pointer du doigt Kylian Mbappé. Selon les informations d 'El Debate , divulguées par Tomás González-Martín, Mino Raiola voulait envoyer le buteur norvégien de 22 ans vers le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Toutefois, le souhait de l'agent d'Erling Haaland ne s'est pas réalisé.

Le père d'Haaland préférait le voir devenir une star à City