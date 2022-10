Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Après Mbappé, nouveau coup dur sur le mercato ?

Publié le 13 octobre 2022 à 19h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé qui envisagerait de claquer la porte du Parc des Princes dès le mercato de janvier, un autre feuilleton du moment pourrait finalement se compliquer pour le club de la capitale puisque l’Inter Milan semble bel et bien déterminé à prolonger Milan Skriniar.

Le PSG peut d’ores et déjà s’attendre à un mois de janvier très mouvementé ! Remonté contre sa direction du fait des promesses du mercato estival qui n’auraient pas été tenues, l’attaquant français envisagerait de partir dès le mois de janvier. Mais le PSG, qui souhaite toujours faire venir un autre défenseur central pour compléter son effectif, semble également mal embarqué sur un autre dossier chaud du mercato.

L’Inter s’active pour prolonger Skriniar

À en croire les révélations du journaliste Rudy Galetti, l’Inter aurait programmé une rencontre avec l’agent de Milan Skriniar à la fin du mois d’octobre afin de lui proposer un nouveau contrat à hauteur de 6M€ par an alors que le bail actuel du défenseur slovaque prendra fin en juin prochain. Le PSG, qui espère revenir à la charge cet hiver pour recruter Skriniar après son échec du mercato estival, va donc devoir mettre les bouchées doubles.

