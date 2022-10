Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà ce que cache toute la polémique Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 16h30

La rédaction

Les révélations sorties en début de semaine, avant le choc contre Benfica, autour de la volonté de départ de Kylian Mbappe dès le prochain mercato hivernal correspondent-elles à une réalité absolue ou traduisent-elles une volonté de faire pression sur le PSG avec des objectifs bien précis en tête ? Analyse.

Ces derniers jours, plusieurs médias français comme l’Equipe, le Parisien ou RMC , ainsi que le quotidien sportif espagnol Marca , se sont accordés pour affirmer que Kylian Mbappe avait l’intention de quitter le Paris Saint-Germain le plus tôt possible, dès le mercato d’hiver, et qu’il en avait informé sa direction. Interrogé avant le match contre Benfica, Luis Campos a démenti : « C'est une information, on a des rumeurs tous les jours, et on ne peut pas venir en parler tous les jours. Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé. Il ne m'a jamais parlé d'un départ en janvier. J'étais avec le président, et il ne lui jamais demandé de partir en janvier non plus ».

Mercato - PSG : Mbappé pousse pour son départ, le vestiaire s’agace https://t.co/BqMnOIfEIi pic.twitter.com/2PQIlqXlTS — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Un coup de pression avec un double objectif

Que faut-il alors en penser ? Que pourraient cacher ces révélations sur les intentions de Kylian Mbappe ? Sachant que le PSG n’a aucun intérêt à laisser fuiter une volonté de départ de l’attaquant tricolore, il y a fort à parier que ces informations soient plutôt à mettre en relation avec son mécontentement actuel, tant sur son positionnement sur le terrain que sur l’absence d’un vrai avant-centre pivot à ses côtés, comme cela avait été promis au moment de sa prolongation. Que cela soit Kylian Mbappe ou son entourage, on sait pertinemment que le PSG refusera catégoriquement un départ au mercato hivernal.

Mbappé en guerre pour son départ ?

Aussi, que de telles informations filtrent aujourd’hui peut logiquement s’interpréter, non comme une déclaration de guerre pour partir coûte que coûte cet hiver, mais plutôt comme une manière de mettre la pression sur le PSG avec un double objectif : d’une part afin que le club fasse le nécessaire pour rectifier le tir en janvier, d’autre part pour aboutir au fait que la porte du départ s’ouvre… en juin. Le tout en alertant au passage les grands clubs européens que l’hypothèse d’un départ de Mbappe en fin de saison existe réellement.