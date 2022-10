Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Cristiano Ronaldo bloquée par une autre star ?

Publié le 14 octobre 2022 à 07h30

Guillaume de Saint Sauveur

En Angleterre, certains médias affirment que le Paris Saint-Germain serait potentiellement intéressé par une signature de Cristiano Ronaldo, désireux de quitter Manchester United dès le mercato hivernal, mais qu’il était bloqué par le salaire de Lionel Messi, qui rendrait impossible l’arrivée de la star portugaise. Que faut-il en penser ? Analyse.

Ces dernières heures, certains médias anglais ont affirmé que le Paris Saint-Germain était très intéressé à l’idée de recruter Cristiano Ronaldo, qui reste partant possible de Manchester United. Selon ces médias, le PSG pourrait prendre position pour récupérer la star portugaise, mais en l’état, le deal serait conditionné par un éventuel départ de Lionel Messi en juin prochain. Il ne serait donc pas envisagé cet hiver, Messi étant encore sous contrat jusqu’en juin.

Paris tient à prolonger Messi donc…

A l’analyse, tout cela apparaît hautement improbable. D’une part, alors que le PSG avait repoussé l’option Cristiano Ronaldo à l’été 2021 pour faire signer Messi, il apparaitrait illogique de faire un choix inverse désormais, alors que CR7 apparaît au creux de la vague et que Messi, lui, retrouve son niveau de Barcelone. D’autre part, Luis Campos a officiellement déclaré qu’il entendait proposer un nouveau bail à Leo Messi, afin qu’il reste au PSG un ou deux ans de plus. Cela confirme qu’au sein du club de la capitale, on n’envisage absolument pas un départ de Lionel Messi à court terme et qu’au contraire, on cherche à inscrire son passage dans la durée.

Pas de CR7 en vue

Dans ces conditions, l’hypothèse selon laquelle le Paris Saint-Germain aurait déjà un plan Cristiano Ronaldo en tête pour compenser un éventuel départ de Messi ne tient pas. Les dirigeants parisiens ont apporté la preuve que leur priorité était aujourd’hui de convaincre l’Argentin de rester au moins un an. Pour le PSG, il n’y a donc aucun horizon programmé aux côtés de CR7.