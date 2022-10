Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Nouvelle révélation dans le feuilleton Mbappé

Publié le 14 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait lui-même rallumé la mèche en demandant un bon de sortie à ses dirigeants afin de quitter le PSG. Plusieurs clubs anciennement intéressés par l’attaquant français ne prépareraient pas une offre de transfert et un outsider, qui n’a jamais été proche de le recruter selon Fabrizio Romano, ne devrait pour autant pas être écarté.

Bien que le feuilleton Kylian Mbappé ait trouvé son dénouement en mai dernier avec sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, le champion du monde tricolore souhaiterait d’ores et déjà quitter le PSG et aurait de lui-même lancé un nouveau feuilleton en réclamant un bon de sortie en marge du mercato hivernal.

City et le Real Madrid OUT

Mais pour aller où ? Manchester City ne serait plus intéressé d’après L’Equipe lorsque le Real Madrid refuserait de revenir à la charge après avoir été trompé au printemps dernier d’après la presse espagnole. Liverpool serait le scénario le plus probable à l’instant T alors que l’entraîneur Jurgen Klopp est sur les rangs depuis un bon moment comme le10sport.com vous l’a affirmé en avril 2020.

Arsenal n’a jamais été proche de signer Mbappé, mais…