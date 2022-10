Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Antero Henrique mis sous pression pour le mercato ?

Publié le 14 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Convoité par un grand nombre de clubs européens, Jude Bellingham aurait les faveurs d’Antero Henrique entre autres, qui se serait renseigné pour un transfert au PSG. Cependant, Chelsea mettrait la pression au Paris Saint-Germain avec une offre avoisinant les 100M€.

Jude Bellingham (19ans) disposerait d’une belle cote sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG. Gérant les négociations pour les ventes, les prêts et les achats, Antero Henrique serait parti à la pêche aux renseignements pour Jude Bellingham, figurant notamment dans les petits papiers de Chelsea et du Real Madrid.

Chelsea prêt à faire une offre de 100M€ pour Bellingham

En marge du prochain mercato estival, le milieu offensif du Borussia Dortmund qui est sous contrat jusqu’en juin 2025, susciterait déjà de vives convoitises sur le marché des transferts. A Chelsea, on ferait de l’international anglais de 19 ans une signature absolue. Afin de prendre le meilleur sur le PSG entre autres, les dirigeants des Blues auraient pour objectif de dégainer une offre supérieure à 100M€ d’après BILD .

Bellingham vaudrait 120M€ aux yeux de Dortmund