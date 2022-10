Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre supérieure à 100M€ pour un coup d’Henrique ?

Publié le 13 octobre 2022 à 16h45

Thomas Bourseau

Dans les mois à venir, le dossier Jude Bellingham devrait faire couler beaucoup d’encre dans la presse. Sous l’impulsion d’Antero Henrique, le PSG serait également dans la course pour l’international anglais alors qu’en parallèle, Chelsea préparerait une offre XXL pour le joueur du Borussia Dortmund.

En marge du mercato estival qui arrive, le feuilleton Jude Bellingham devrait considérablement animer le marché des transferts. En effet, le milieu offensif du Borussia Dortmund, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025, affolerait les plus grands clubs européens, y compris le PSG. A en croire Média Foot, Antero Henrique serait allé à la pêche aux informations en coulisse pour se renseigner sur le dossier Bellingham.

Chelsea ne veut pas faire de figuration pour Bellingham

Cependant, outre le Real Madrid, Liverpool et les deux clubs de Manchester, Chelsea serait prêt à défier le PSG pour les services de l’international anglais de 19 ans. D’ailleurs, en interne, Jude Bellingham serait considéré comme étant le rêve absolu des Blues selon Sport BILD. De quoi considérablement compliquer la tâche du PSG dans la course à la signature de Bellingham.

Chelsea est prêt à casser sa tirelire pour l’Anglais