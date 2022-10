Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'avenir de Nasser Al-Khelaïfi ?

Publié le 13 octobre 2022 à 13h45

Thibault Morlain

Cette fois, la crise est plus importante que jamais au PSG. En effet, le club de la capitale est secoué par de nombreuses polémiques. Et quelles polémiques. De quoi ternir à l'image du PSG et ça, le Qatar n'aime pas. Il pourrait donc y avoir des victimes collatérales parmi lesquelles un certain Nasser Al-Khelaïfi.

Sportivement, tout va bien pour le PSG. En revanche, hors des terrains, le club de la capitale voit les polémiques s'accumuler. Et dernièrement, ça a tremblé à Paris avec le feuilleton Kylian Mbappé et les récentes révélations de Médiapart sur la campagne de critiques sur les réseaux sociaux. Et voilà que toutes ces polémiques pourraient ne pas être sans conséquences au PSG.

La fin pour Al-Khelaïfi ?

Et il y a un qui se retrouve première ligne, c'est Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, qui est d'ailleurs lui aussi englué dans une sombre affaire révélée par Libération . Présent depuis 2011 à la tête du club de la capitale, le Qatari est aujourd'hui plus en danger que jamais. Et selon les informations de Média Foot , un départ de Nasser Al-Khelaïfi serait désormais d'actualité.

Le Qatar lâche Al-Khelaïfi ?

Jusqu'à présent, Nasser Al-Khelaïfi, proche de l'émir, avait toujours été soutenu par le Qatar. Cela ne serait plus forcément le cas. Du côté de Doha, l'image du président du PSG se serait donc dégradée. De quoi alors aboutir à son futur départ ? A suivre...