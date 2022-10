Foot - PSG

PSG : Une bombe est lâchée sur Mbappé, il riposte pour le Ballon d'Or

Publié le 13 octobre 2022 à 12h45

Amadou Diawara

Ce lundi, Karim Benzema devrait soulever son premier Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet de Paris. Un événement que Kylian Mbappé pourrait manquer. En effet, le numéro 7 du PSG se laisserait désirer concernant sa participation à la 66ème cérémonie du Ballon d'Or. Alors qu'il aurait déjà pris sa décision, Kylian Mbappé la garderait secrète à cause de la bombe lâchée sur son avenir.

Au top de sa forme lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema a permis au Real Madrid de remporter à la fois la Ligue des Champions et la Liga. Grâce à ses prestations de haute volée, le buteur de 34 ans est le grandissime favori pour remporter le Ballon d'Or.

Mercato - PSG : A Paris, le feuilleton Kylian Mbappé divise https://t.co/aRhNKf71nz pic.twitter.com/khvJawKXR8 — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Mbappé a pris sa décision pour la cérémonie du Ballon d'Or

Conscient de la situation, Kylian Mbappé hésiterait à participer à la 66ème cérémonie du Ballon d'Or programmée le 17 octobre au Théâtre du Châtelet de Paris. En effet, comme l'a indiqué Le Parisien , le numéro 7 du PSG se laisserait désirer depuis plusieurs jours. Mais en réalité, Kylian Mbappé aurait déjà pris sa décision finale sur le sujet, même s'il ne l'aurait pas communiquée.

Mbappé reste muet à cause de la bombe sur son avenir