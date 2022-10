Foot - PSG

PSG : Un nouveau scandale éclate au PSG, une grosse confirmation tombe

Publié le 13 octobre 2022 à 09h30

Thibault Morlain

Au milieu de l'incroyable feuilleton Kylian Mbappé, une nouvelle polémique secoue le PSG. En effet, il a été révélé que le club de la capitale avait payé pour mener une campagne de critiques sur les réseaux sociaux dont Adrien Rabiot ou encore Kylian Mbappé étaient ciblés. Si le PSG a démenti, une autre version a pourtant été apportée et elle ne risque pas d'arranger les Parisiens.

L'armée numérique du PSG ! Voilà donc le scandale qui a éclaté ce mercredi. Médiapart a fait d'incroyables révélations, expliquant que le PSG avait fait appel à une agence spécialisée pour mener une campagne de critiques sur les réseaux sociaux à l'encontre de différentes personnes comme Adrien Rabiot, Antero Henrique ou encore Kylian Mbappé.

PSG : Une nouvelle polémique éclate à Paris, le PSG prend déjà position https://t.co/p0vbsVSqGl pic.twitter.com/2tS5y5iYiQ — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Le démenti du PSG

La réponse du PSG n'a pas tardé. Et via un communiqué, le club de la capitale a tenu à démentir immédiatement cette polémique : « Le club n'a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution ».



Pour RMC , une source au PSG a également ajouté : « Pensez-vous vraiment qu'on engage des gens pour troller nos propres joueurs ? (...) C'est un tas d'absurdités complètes. (...) On a passé l'année dernière à renouveler Mbappé avec le plus gros contrat du sport mondial et impliquant le président Macron, et vous pensez qu'en même temps on le trollait ? ».

« Tout a été fait en collaboration avec le club »