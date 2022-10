Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision fracassante pour Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 08h45

Amadou Diawara

Malgré sa prolongation récente avec le PSG, Kylian Mbappé voudrait déjà prendre le large et rejoindre une toute nouvelle destination au mois de janvier. Passé tout près de boucler le transfert du Français lors du dernier mercato estival, le Real Madrid ne compterait pas retenter sa chance sur ce dossier. En effet, Kylian Mbappé ne serait plus dans les plans du club emmené par Carlo Ancelotti.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG et rejoindre librement et gratuitement le Real Madrid. Toutefois, le numéro 7 parisien a préféré parapher un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, à Paris.

🚨🚨EXCLUSIVA @jpedrerol 🚨🚨 🐢❌"𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄́ 𝐍𝐎 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐄𝐒 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃"❌🐢 pic.twitter.com/UMPA9XkB9h — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2022

Le Real Madrid tourne le dos à Kylian Mbappé

Seulement quelques mois après sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé regretterait déjà son choix. En effet, comme révélé par Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport , le crack français de 23 ans voudrait faire ses valises et changer de club dès le mois de janvier. Cependant, le Real Madrid ne serait plus disposé à l'accueillir.

Kylian Mbappé n'est pas dans les plans du Real Madrid