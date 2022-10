Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà où va s'écrire l'avenir de Lionel Messi

Publié le 14 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Depuis plusieurs semaines maintenant, l'avenir de Lionel Messi se retrouve au centre des rumeurs compte tenu que le joueur du PSG est dans sa dernière année de contrat. Envoyé un peu partout, l'Argentin refuse toutefois de donner une réponse pour le moment. Pour autant, si on se fie aux différents échos de ce dossier Messi, on commence à y voir plus clair sur le futur challenge de La Pulga.

Arrivé au PSG en 2021, Lionel Messi avait paraphé un contrat de deux ans avec le club de la capitale. Par conséquent, l'Argentin est donc dans la dernière année de son bail. De quoi laisser alors la porte ouverte à un possible départ libre à l'été 2023. Un scénario qui laisse forcément place à de nombreuses rumeurs concernant l'avenir de Messi. Prolongera-t-il au PSG ? Rejoindra-t-il un autre club l'été prochain ?

Le PSG, Barcelone ?

Telles sont donc les questions qui se posent pour l'avenir de Lionel Messi. Du côté du PSG, on ne voudrait en tout cas pas se séparer de l'Argentin. Le plan de Luis Campos serait de prolonger le septuple Ballon d'Or. Pour autant, certains échos en provenance d'Espagne assuraient récemment que Messi n'avait pas l'intention de continuer au PSG et de prolonger. Il devrait alors partir libre...



A côté de cela, il y a Joan Laporta qui fait les yeux doux à Lionel Messi pour un retour au FC Barcelone. C'est la priorité du président blaugrana. Mais là encore, un retour de La Pulga au Camp Nou s'annoncerait délicat. C'est en tout cas ce qu'a rapporté Sport ce jeudi. Messi serait ainsi loin de porter à nouveau le maillot du FC Barcelone.

Plutôt la MLS ?

Au milieu de toutes ces rumeurs, il est expliqué que Lionel Messi n'accorde pas vraiment d'importance à cela pour le moment, préférant se concentrer sur la Coupe du Monde. Ce n'est qu'à partir de janvier que le numéro 30 du PSG se penchera réellement sur la question. Mais alors qu'une prolongation à Paris et qu'un retour au FC Barcelone semblent donc avoir pris du plomb dans l'aile, c'est donc du côté de la MLS qu'il faudrait regarder pour l'avenir de Lionel Messi. Ce n'est pas un secret, rejoindre les Etats-Unis fait partie du plan de carrière de l'Argentin et c'est alors à l'Inter Miami, la franchise de David Beckham, qu'il pourrait poursuivre et terminer son aventure dans le monde du football à partir de l'été 2023.