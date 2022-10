Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Détesté après son arrivée, Tudor est adulé à Marseille

Publié le 14 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Cet été, pour remplacer Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a immédiatement désigné Igor Tudor. Un choix qui a rapidement été critiqué au point de susciter la défiance des fans de l'OM. Mais quelques semaines plus tard, les critiques sont oubliées comme le décrit Didier Drogba.

Les sifflets avant le premier match de la saison au Vélodrome paraissent lointain. En effet, la nomination d'Igor Tudor sur le banc de l'OM pour remplacer Jorge Sampaoli a été vivement critiquée dans un premier temps. Mais compte tenu du début de saison des olympiens, le technicien croate fait désormais l'unanimité comme l'assure Didier Drogba.

«Ce qui est intéressant c'est de voir l'impact que Tudor a sur son équipe»

« Ce qui est intéressant du côté de Marseille c'est de voir l'impact que l'entraîneur Igor Tudor a sur son équipe. Il y a une bataille psychologique qui a été gagnée au match aller. On a vu les images où il a mis la pression sur l'équipe du Sporting. Son énergie rejaillit vraiment sur son équipe », lance-t-il au micro de Canal+ après la victoire contre le Sporting CP.

«Je suis vraiment très fier de la manière dont ils ont abordé ce match»