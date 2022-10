Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar avait déjà le pivot attendu par Mbappé

Publié le 14 octobre 2022 à 00h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé s’est ouvertement plain de l’absence d’un pur buteur capable de tenir le rôle de pivot cet été au PSG, ce feuilleton est en train de prendre une tournure inattendue et d’avoir un impact sur l’avenir de l’attaquant français. Mauro Icardi aurait pourtant pu tenir ce rôle…

« J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », lâchait Kylian Mbappé le 22 septembre dernier, en plein rassemblement avec l’équipe de France, taclant donc le PSG et pointant du doigt son rôle sous les ordres de Christophe Galtier.

PSG : Une bombe est lâchée sur Mbappé, il riposte pour le Ballon d'Or https://t.co/EHvR8Lu5CV pic.twitter.com/2iV8UxyF0L — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Un feuilleton qui a pris des proportions inattendues

Un différend qui pourrait d’ailleurs entraîner un départ de Kylian Mbappé, qui envisagerait de claquer la porte du PSG dès le mercato de janvier en raison des promesses non-tenues par sa direction qui s’était engagée au moment de sa prolongation à enrôler un buteur pour l’épauler.

Icardi était là…

Et même s’il était en grande difficulté sportive depuis plusieurs mois, le PSG aurait pu se laisser tenter par l’idée de relancer Mauro Icardi, surtout lorsque Luis Campos a fini par réaliser en cours de mercato qu’il ne parviendrait pas à recruter les buteurs ciblés initialement à savoir Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca. Au lieu de ça, le PSG a fait le forcing pour envoyer Icardi en prêt du côté de Galatasaray en conservant à sa charge une majeure partie de son salaire, plutôt que de tenter le coup avec l’international argentin qui aurait, sur le papier, été un complément crédible pour Kylian Mbappé.