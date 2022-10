Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarkozy, Mondial... Cette bombe lâchée sur le rachat du PSG par le Qatar

Publié le 13 octobre 2022 à 22h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'attribution du Mondial au Qatar continue de faire parler et une enquête est en cours. Ce mercredi, France Info s'est attardé sur le rôle de Nicolas Sarkozy, proche de l'émir et ancien président de la République, dans ce dossier. En contrepartie du soutien à la France, le responsable politique aurait négocié l'arrivée de QSI au PSG en 2011.

Le 2 décembre 2020, le président de la FIFA, Sepp Blatter, lâche son verdict. La Coupe du monde 2022 aura lieu au Qatar. Immédiatement après, des soupçons de corruption sont apparus. La justice française a d'ailleurs ouvert une enquête pour lever le voile sur cette attribution suspecte. Certains médias ont également tenté d'en savoir plus et ont mené leur propre investigation. Ce jeudi, France Info s'est attardé sur le rôle de Nicolas Sarkozy, proche de l'émir du Qatar et qui aurait fait le forcing pour que Michel Platini, alors président de l’UEFA et vice-président de la Fifa, apporte son soutien.

Mercato - PSG : Mbappé veut partir en janvier, le Qatar prend une décision fracassante pour son transfert https://t.co/HgFJ9AY8dx pic.twitter.com/oNzD2KIcZ0 — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Le rachat du PSG en contrepartie du soutien de la France au Qatar

Au cours d'un déjeuner organisé à l'Elysée le 23 novembre 2010, Nicolas Sarkozy aurait évoqué, avec Tamim Ben Hamad Al Thani, actuel émir du Qatar, comme contreparties possibles en échange du soutien de la France au Qatar la vente de Rafale, mais aussi le rachat du PSG. Le club parisien était alors détenu par le fonds d’investissement américain, Colony Capital

Le PSG était alors au bord du gouffre

« À l’époque, la situation n’est pas bonne financièrement pour le PSG. Chaque année, Colony Capital est obligé de remettre de l’argent pour équilibrer les comptes. Durant cinq ans, le club a dû perdre entre 70 et 100 millions d’euros. Et l’actionnaire commence à s’inquiéter » confie Luc Dayan, spécialiste des rachats de clubs et qui avait déjà essayer en 2006 de négocier un accord entre le Qatar et le PSG.

« Ça a sauvé Colony Capital et permis aux Qataris d’avoir la Coupe du monde »