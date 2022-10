Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé veut partir en janvier, le Qatar prend une décision fracassante pour son transfert

Publié le 13 octobre 2022 à 12h00

Alors qu’il s’estime trahi par la direction du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé voudrait mettre fin à son aventure dans la capitale dès que possible. Un départ lors du mercato hivernal serait alors espéré par le principal intéressé, mais l’écurie parisienne n’a pas l’intention de céder. Le début d’un nouveau feuilleton pour le champion du monde tricolore.

Quelques mois après l’annonce de sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé veut dire stop. Ce mardi, les envies de départ de l’international français ont été révélées au grand jour, le principal intéressé estimant que les promesses faites durant les négociations pour son nouveau bail n’ont pas été tenues. « Il ne m'a jamais rien dit. Ni à moi... Et je viens de poser la question au président. Pour moi c’est clair que Kylian Mbappé reste à faire son contrat au PSG , a réagi Luis Campos après l’annonce de cette bombe. Mais ce n'est pas par hasard qu'une information comme cela sorte deux ou trois heures avant un match contre le Benfica. »

Mbappé prêt à partir cet hiver

Pourtant, les confirmations se multiplient au fil des heures. Des sources ont affirmé auprès d’ ESPN que Kylian Mbappé cherchait bel et bien à quitter le Paris Saint-Germain dès janvier. Le Bondynois se sentirait trahi par toutes les promesses faites et non tenues par le PSG lorsqu'il a prolongé son contrat. Kylian Mbappé aurait même l'impression d'avoir été laissé tomber par le club. Comme l’explique ESPN , le champion du monde tricolore était censé être le cœur du projet, mais celui-ci ne pense pas que cela reflète la réalité actuelle du club. Aujourd’hui, Kylian Mbappé regretterait ainsi sa prolongation avec le PSG, alors que le Real Madrid lui tendait les bras.

Le PSG ne compte pas céder Mbappé en janvier