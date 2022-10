Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une seule destination possible en janvier pour Mbappé ?

L’information a eu l’effet d’une bombe. Cinq mois après avoir prolongé son contrat, Kylian Mbappé envisagerait déjà de claquer la porte, et ce dès le prochain mercato hivernal. Reste à savoir quelles seraient les destinations possibles pour l’international français. La piste menant au Real Madrid est forcément évoquée, même si son image en Espagne s’est dégradée après qu’il ait décidé de rester à Paris. Une autre option pourrait être Liverpool, déjà intéressé et qui pourrait revenir à la charge.

Après un feuilleton long de plusieurs mois, Kylian Mbappé avait finalement décidé de continuer son aventure au Paris Saint-Germain en fin de saison dernière. Annoncé avec insistance au Real Madrid, l’international français s’était laissé convaincre par les dirigeants parisiens. Pourtant, cinq mois plus tard, la question de son avenir est de nouveau au cœur des débats. Insatisfait du mercato et de son positionnement dans le système de Christophe Galtier, Kylian Mbappé voudrait s’en aller le plus rapidement possible, dès le mercato hivernal en janvier prochain.

Le Real Madrid n’y croit pas

Mais pour aller où ? S’ils restent attentifs à sa situation, les Madrilènes sont satisfaits de leur effectif actuel. D’autant plus qu’en interne, le Real Madrid douterait d’un possible départ de l’attaquant du PSG en janvier prochain, comme l’indique L’Équipe . La rivalité entre les deux clubs risquerait de rendre les négociations difficiles. Les Merengue n’auraient pas l’intention de se lancer dans ce dossier cet hiver, notamment en raison de son salaire au Paris Saint-Germain. La plaie ouverte depuis son revirement de situation en fin de saison dernière ne s’est pas totalement refermée, même si Florentino Pérez n’a pas exclu une possible arrivée de Kylian Mbappé dans le futur.

Liverpool, option la plus plausible ?