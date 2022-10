Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pérez est interpellé, le Real Madrid doit recaler Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 23h45

Arthur Montagne

Quelques mois après sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le PSG, dès le mois de janvier. Pour l'accueillir, le Real Madrid semble une nouvelle fois le mieux placé, mais comment réagiront les Madrilènes alors que Kylian Mbappé a déjà recalé le club merengue à deux reprises.

C'est reparti pour un tour ! Seulement quelques mois après avoir prolongé son contrat au PSG, et ainsi mis fin aux rumeurs concernant son avenir, Kylian Mbappé aurait déjà des envies d'ailleurs. Selon plusieurs médias, il aurait même réclamé son départ dès le mois de janvier lors du mercato d'hiver. Le Real Madrid reviendra-t-il à la charge ? En Espagne le cas Mbappé divise.

«Le Real Madrid se donne de la dignité en disant non à Mbappé»

Une chose est sûre, Tomas Roncero exhorte Florentino Pérez de ne pas recruter Kylian Mbappé. « Lorsqu'un joueur vous a fait ça deux fois, il a perdu tout respect pour vous. Nous l'avons applaudi quand il est venu ici parce que nous avions le sentiment qu'il était à nous et il nous a fait beaucoup de peine. Une fois, je lui ai pardonné, quand il avait 18 ans, mais maintenant il a 23 ans et c'est un joueur à part entière. Le Real Madrid se donne de la dignité en disant non à Mbappé », assure le journaliste de AS au micro de la Cadena SER .

Mbappé a recalé le Real... deux fois

Il faut dire que Kylian Mbappé a déjà recalé deux fois le Real Madrid. En 2017, il a préféré signer au PSG tandis qu'en mai dernier, il a cette fois-ci prolongé à Paris. Et visiblement, les Madrilènes ont une bonne mémoire.