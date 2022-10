Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Courtisé par Campos, Kanté donne sa réponse au Qatar

Publié le 13 octobre 2022 à 18h30

Thomas Bourseau

N’Golo Kanté figurerait dans les petits papiers du PSG, mais aussi du FC Barcelone. Et alors que Luis Campos lorgnerait l’international français, ce dernier ne semblerait être prêt à quitter Chelsea si et seulement s’il avait la possibilité de signer dans un club de Liga.

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait des vues sur N’Golo Kanté, piste de longue date du président Nasser Al-Khelaifi et du Qatar. Et ce pourrait être la chance du Paris Saint-Germain. Pour rappel, le contrat de N’Golo Kanté arrivera à l’expiration de la saison à Chelsea. De quoi donner des idées au PSG, mais pas seulement. En effet, à en croire les dernières tendances affichées dans la presse, le Paris Saint-Germain serait concurrencé par le FC Barcelone dans la course à la signature de Kanté.

Kanté prêt à quitter Chelsea que pour la Liga

Et d’après The Evening Standard , N’Golo Kanté pourrait prendre la décision de quitter Chelsea pour seulement une destination. D’après le média britannique, la volonté première du clan Kanté est de rester à Chelsea et de prolonger son contrat. Une information que le10sport.com vous a communiqué ces derniers jours. En cas de départ de Chelsea, Kanté ne songerait à un départ de Chelsea que pour rejoindre la Liga. Le FC Barcelone serait bel et bien sur le coup et pourrait se laisser tenter par le recrutement de N’Golo Kanté si jamais ce dernier devenait agent libre à la prochaine intersaison. Du côté du PSG, l’intérêt serait concret et remonterait à un bon moment.

