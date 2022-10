Foot - Mercato

Mercato : Le point sur le dossier N’Golo Kanté à Chelsea

Publié le 10 octobre 2022 à 13h10

En discussions avec Chelsea pour prolonger son contrat, N’Golo Kanté souhaite obtenir un bail longue durée et poursuivre sa carrière chez les Blues. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties.

Dans la catégorie des joueurs en fin de contrat au mois de juin 2023, N’Golo Kanté est l’un des plus gros poissons du marché. A 31 ans, le Français sort de sept belles et longues années avec Chelsea, club avec lequel il a tout gagné. Et la question qui se pose alors, c’est de savoir s’il va poursuivre encore quelques saisons chez les Blues ou profiter du contexte pour s’offrir une nouvelle et dernière aventure européenne… Le 10 Sport fait donc le point sur le dossier Kanté avec trois questions clés.

N’Golo Kanté veut-il quitter Chelsea ?

La réponse est non. Selon nos sources, N’Golo Kanté se sent bien à Chelsea et en Angleterre, où il construit carrière et vie de famille dans une grande sérénité. S’il peut poursuivre chez les Blues, dans les conditions qui sont les siennes, il ne devrait pas y avoir de surprise dans le dossier. A l’heure où nous écrivons ces lignes, au sein du club, on confirme que N’Golo Kanté n’a absolument pas pris la décision de quitter Chelsea, comme il n’est pas en quête d’un nouveau club.

La durée du contrat pose souci ?

C’est effectivement le point central des négociations entre Chelsea et les représentants de N’Golo Kanté. A 31 ans, le Français aspire à trouver un bail rassurant, lui permettant de se projeter sur les années à venir et préparer une belle fin de carrière. Un contrat de trois à quatre ans permettrait de lui offrir ces garanties. De son côté, Chelsea est pour le moment dans une optique plus « court-termiste » et n’a pas encore franchit le cap souhaité par Kanté. Les discussions se poursuivent, en ce sens, avec l’état-major du club. Ce dossier n’est ni retardé, ni lié à l’arrivée prochaine d’un nouveau directeur sportif (Christoph Freund, ancien du RB Salzbourg). Si l’obstacle de la durée du contrat est levé, le dossier pourra clairement aller à son terme.

N’Golo Kanté a-t-il d’autres propositions ?

En l’état, N’Golo Kanté n’a pas de discussion ni de contact avec d’autres clubs. Certes, son profil a de quoi séduire plus d’un club européen. Mais aucun n’a entrepris de démarche. Sa priorité va à Chelsea, pour le moment. Et tant que les discussions se poursuivent, et avancent, il n’en sera pas autrement.