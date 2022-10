Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour Al-Khelaïfi ? La réponse

Publié le 13 octobre 2022 à 21h30

Avec toutes les polémiques actuelles qui entourent le PSG, Nasser Al-Khelaïfi est au cœur de l’actualité. Alors qu’il ne fait plus du tout l’unanimité en interne, le président parisien devrait recevoir l’aide d’un émissaire envoyé par Doha. Mais pour le moment, l’avenir d’Al-Khelaïfi au PSG ne serait pas remis en question.

Alors que le PSG avait prévu de frapper fort avant la Coupe du Monde, le club de la capitale vit une période très agitée. Ce mardi, plusieurs médias ont révélé les envies d’ailleurs de Kylian Mbappé. La star du PSG demande son transfert dès cet hiver, une décision qui fait suite aux promesses non tenues de Nasser Al-Khelaïfi. Au-delà de ce feuilleton qui redémarre seulement, le PSG a également été visé par une enquête de Mediapart . En effet, les dirigeants parisiens auraient payé une agence pour créer des faux comptes destinés à s’en prendre à certaines cibles bien étudiées dont… Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaïfi, le responsable ?

Après ces nombreuses révélations, le rôle de Nasser Al-Khelaïfi a été pointé du doigt, à tel point que son avenir au PSG a été remis en cause. En interne, le président parisien ne fait plus du tout l’unanimité. Certains salariés, contactés par le journal Le Parisien , le considèrent comme « intouchable », « concentré sur d’autres dossiers » et « jamais là ». Par ailleurs, ils constatent des « réductions de coûts » sur plusieurs projets en cours.

Son avenir au PSG n’est pas menacé

Afin d’éteindre toutes ces polémiques, le PSG aurait mandaté ces derniers jours un émissaire afin d’apaiser les tensions naissantes. Dans le même temps, l’avenir de Nasser Al-Khelaïfi au PSG ne serait pas menacé, même après la Coupe du Monde au Qatar. Une bonne nouvelle pour le président du club de la capitale. En attendant, il a tout intérêt à se faire discret ces prochaines semaines vu l’ambiance actuelle autour du PSG…