Real Madrid : Avant Benzema, les Français qui méritaient le Ballon d'Or

Publié le 14 octobre 2022 à 13h00

La rédaction

Le lundi 17 octobre prochain, on connaîtra le vainqueur du Ballon d’Or 2022. Karim Benzema, grand favori, a l’opportunité de devenir le premier français depuis Zinédine Zidane en 1998 à remporter ce trophée. Mais entre temps, plusieurs joueurs ne sont pas passés loin de décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Qui succédera à Lionel Messi ? Dans quelques jours, on connaitra enfin le grand vainqueur du Ballon d’Or 2022. Pour beaucoup, il n’y a pas de doutes concernant le lauréat de cette année. Après une saison dernière à l’issue de laquelle il a remporté la Liga et la Ligue des champions, Karim Benzema fait office de grand favori. Il deviendrait ainsi le premier joueur français à remporter ce trophée depuis Zinédine Zidane en 1998.

Thierry Henry en 2003 et 2006

Mais dans l’histoire, d’autres joueurs français auraient également pu prétendre à recevoir le Ballon d’Or, notamment Thierry Henry. Déjà en 2003, année où Pavel Nedved a été sacré, il estimait qu’il aurait pu le remporter, après une saison à 23 buts et 23 passes avec Arsenal. Trois ans plus tard, à la suite d’une finale de Ligue des champions, perdue face au FC Barcelone, et une finale de Coupe du Monde disputée avec la France, Thierry Henry faisait une nouvelle fois office de favoris, mais c’est finalement Fabio Cannavaro qui l’a remporté, grâce au succès de l’Italie face aux Bleus.

Ribéry et la « plus grosse injustice » de sa carrière