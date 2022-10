Foot - Real Madrid

Real Madrid : Interpellé par Hazard, Ancelotti lui lâche une grosse réponse

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis un moment, Eden Hazard a réclamé plus de temps de jeu. Encore sur le banc lors de la victoire du Real Madrid contre Getafe, l’international belge prend son mal en patience. Après la rencontre, Carlo Ancelotti l’a rassuré sur son temps de jeu.

Depuis son transfert au Real Madrid, Eden Hazard vit un calvaire. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde lorsqu’il était à Chelsea, l’international belge alterne entre les performances décevantes et les blessures depuis son arrivée au Real. Résultat, même quand il est apte, Eden Hazard s’assied quasi systématiquement sur le banc de touche.

De retour dans le onze avec la blessure récente de Karim Benzema, Eden Hazard n’a pas vraiment saisi sa chance. Pendant la trêve internationale, l’attaquant du Real Madrid a interpellé son entraîneur. « Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue », avait déclaré Hazard.

🚨🎙️| Ancelotti: “Hazard will have his chance VERY SOON.”