Real Madrid : Karim Benzema reçoit un énorme message pour le Ballon d'Or

Publié le 5 octobre 2022 à 09h10

Amadou Diawara

Auteur d'une saison exceptionnelle, ponctuée par un nouveau sacre en Ligue des Champions, Karim Benzema est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Interrogé sur le sujet après la victoire de Liverpool face aux Rangers ce mardi soir, Sadio Mané a pris position. Et pour la star sénégalaise, Karim Benzema mérite amplement cette distinction personnelle cette année.

Lors de l'exercice 2021-2022, Karim Benzema était sur un nuage. En effet, le buteur du Real Madrid a enchainé les performances XXL. Des performances qui ont permis au club merengue de remporter la Ligue des Champions. Grâce à sa saison exceptionnelle, Karim Benzema est le grand favori pour remporter le prochain Ballon d'Or. D'ailleurs, Sadio Mané estime également que le Français est le plus méritant.

« Le Ballon d'Or ? Honnêtement, je pense que Karim (Benzema) le mérite cette année. Il a fait une grande saison avec le Real Madrid. Il a gagné la Ligue des Champions. Il le mérite largement, donc je suis content pour lui » , a jugé Sadio Mané, avant d'en rajouter une couche.

