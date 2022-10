Foot - Real Madrid

Real Madrid : Sous le feu des critiques, Karim Benzema reçoit d'énormes messages

Publié le 4 octobre 2022 à 16h30

Amadou Diawara

Pour son grand retour de blessure, Karim Benzema n'était pas du tout au top de sa forme. En difficulté face à Osasuna, le numéro 9 et capitaine du Real Madrid a même raté un penalty. Alors qu'il n'échappe pas aux critiques, Karim Benzema peut compter sur le soutien de son entraineur Carlo Ancelotti et de son coéquipier Dani Carvajal.

Absent pendant plusieurs semaines à cause d'une blessure, Karim Benzema a fait son grand retour. Toutefois, sa reprise ne s'est pas passée comme il l'espérait. En effet, Karim Benzema est passé à côté de son match face à Osasuna (1-1), manquant même un penalty. Malgré tout, le numéro 9 et capitaine du Real Madrid peut compter sur son entraineur et ses coéquipiers pour le soutenir.

Real Madrid : Carlo Ancelotti répond aux critiques sur Karim Benzema https://t.co/hDOiiZ64d6 pic.twitter.com/lASVZPw1vE — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

«C'est normal, ça ne nous affecte pas»

Alors que Karim Benzema est critiqué depuis sa mauvaise performance face à Osasuna, Carlo Ancelotti a pris position sur le sujet. « Comprenez-vous les critiques sur Karim Benzema ? Quand Karim n'est pas capable d'être à son niveau, il peut y avoir des critiques contre lui. C'est normal, mais ça ne nous affecte pas » , a jugé le technicien du Real Madrid en conférence de presse ce mardi après-midi.

«Pour nous, il est indispensable, le meilleur à son poste»

Avant l'intervention de Carlo Ancelotti, c'était Dani Carvajal qui assurait la défense de Karim Benzema. « Des doutes sur Karim Benzema ? Le monde du football est très exigeant. Vous passez du paradis à l'enfer, et inversement. Pour le meilleur ou pour le pire, il est évident que Karim doit nous offrir la victoire demain (mercredi contre le Chakhtar)» , a confié l'arrière droit du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

«J'espère qu'il pourra marquer deux ou trois buts»