Real Madrid : Un énorme défi attend Benzema avant le Mondial

Publié le 1 octobre 2022 à 11h30 par Arnaud De Kanel mis à jour le 1 octobre 2022 à 11h33

Absent lors du dernier rassemblement des Bleus à cause de sa blessure au genou, Karim Benzema est bien entouré pour arriver au Mondial dans les meilleurs conditions. Carlo Ancelotti et son préparateur physique font tout pour ne pas précipiter le retour du Nueve afin d'éviter une rechute. De plus, Benzema récupère bien.

De retour avec l'Equipe de France depuis l'Euro, un autre grand défi attend Karim Benzema. L'attaquant vedette du Real Madrid sera - sauf catastrophe de dernière minute - dans le groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Or, Benzema s'est blessé face au Celtic Glasgow en Ligue des Champions et a été éloigné des terrains. A 34 ans, on pourrait croire qu'il serait impossible pour lui de revenir au top à moins de deux mois du Mondial mais ce n'est pas le cas. Le tricolore s'entraine d'arrache pied pour revenir le plus tôt possible. De plus, il peut compter sur son préparateur physique et son coach Carlo Ancelotti qui ne veulent prendre aucun risque.

« C'est un défi »

Préparateur physique de Karim Benzema depuis 8 ans, Javier Atalaya est impressionné par les progrès de son poulain. A 34 ans, Benzema se remet bien de sa blessure grâce à un gros travail de fond. « J'ai commencé à travailler depuis qu'il s'est blessé contre le Celtic. La semaine dernière, je m'entraînais déjà comme un taureau avec lui. D'abord, nous avons récupéré toutes les surcharges que j'avais, et il y a 15 jours, nous avons commencé à nous entraîner deux fois par semaine à haute intensité. Il n'y avait plus de drainage ni de massage, c'était tout musculaire . » De quoi arriver au Qatar dans les meilleures dispositions ? « C'est un défi, mais Karim n'a pas de limite. Pour l'instant on ne va pas changer notre façon de travailler car physiquement c'est très bien. De ceux que j'entraîne, il est le plus fort. Il connaît très bien son corps » confie Atalaya.

