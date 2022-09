Foot - Real Madrid

Ancelotti a préparé un projet Coupe du monde pour Benzema

Alors que son groupe continue de marquer même avec l’absence de Karim Benzema, diminué au genou, Carlo Ancelotti n’aurait nullement l’intention de réintégrer le capitaine du Real Madrid incessamment sous peu. Un programme précis de reprise serait mis en place pour qu’il arrive dans les meilleures dispositions au Mondial.

Depuis le début du mois de septembre et la victoire du Real Madrid face au Celtic Glasgow (3-0), Karim Benzema est éloigné des terrains en raison d’un pépin physique au niveau du genou au genou. Sans son capitaine et buteur, le Real Madrid est tout de même parvenu à se montrer réalistes en inscrivant 11 buts depuis la blessure de Benzema.

Ancelotti ne veut pas précipiter le retour de Benzema et le prépare pour le Mondial

Et alors que le problème au genou de Karim Benzema n’est pas grave au point de déboucher sur une absence de longue durée, Carlo Ancelotti aurait prévu de prendre ses précautions. D’après les informations d’ AS , l’entraîneur du Real Madrid ne voudrait pas brûler les étapes en faisant revenir Benzema trop rapidement en raison de la bursite qui nécessite une procédure de récupération minutieuse. Ce serait la raison pour laquelle Benzema n’a pas joué sous infiltration pour le derby madrilène remporté par le Real Madrid avant la trêve internationale face à l’Atletico (2-1).

Benzema continue les séances individuelles