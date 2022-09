Foot - Real Madrid

En pleine polémique, Vinicius Jr reçoit un soutien inattendu

Publié le 18 septembre 2022 à 22h00 par La rédaction

Ce dimanche soir, l’Atletico Madrid recevra le Real Madrid pour le derby madrilène. Une rencontre qui est marquée par la polémique Vinicius Jr suite à ses célébrations, ce qui a conduit le Brésilien à dénoncer des actes de racisme et de xénophobie à son égard. Pendant le repas des directeurs, le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, s’est exprimé aux médias à ce sujet d’une manière assez ironique.

Ce dimanche soir se déroulera le derby madrilène entre l’Atletico et le Real Madrid. Une rencontre sous les feux de la polémique concernant Vinicius Jr. Juste avant le match, avait lieu le repas des directeurs, le président des Colchoneros en a profité pour s’exprimer aux médias à ce sujet.

Real Madrid : En pleine polémique, il annonce la couleur pour son duel avec Vinicius Jr https://t.co/ynBQcz9WdR pic.twitter.com/arFXQ1ocln — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

« S'il veut célébrer qu'il le célèbre de manière correcte »

Au tout début du repas, le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, s’est exprimé, dans des propos relayés par Cope.es , sur la polémique qui tourne autour de Vinicius Jr. Il explique que si le joueur marque, il faudrait qu’il célèbre son but de manière correcte et dans le respect envers le public. « Ce que nous devons faire, c'est que Vinicius ne marque aucun but contre nous aujourd'hui et s'il veut célébrer qu'il le célèbre de manière correcte et dans le respect envers tout le public devant lui. »

« Les joueurs s'expriment comme ils veulent s’exprimer »

Enrique Cerezo a tout de même voulu défendre Vinicius Jr en expliquant que n’importe quel joueur pouvait célébrer comme il le souhaite, mais a tout de même appuyé sur le respect du public adverse. « Les joueurs s'expriment comme ils veulent s'exprimer, la seule chose que cette manifestation doit être, c'est dans le respect envers les personnes qui sont dans un domaine qui n'est pas son domaine. »

« Je vais demander à Vinicius de m'apprendre à danser la samba »