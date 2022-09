Foot - Real Madrid

Real Madrid : il annonce la couleur pour son duel avec Vinicius Jr

Publié le 18 septembre 2022 à 15h45 par Jules Kutos-Bertin

Après la victoire du FC Barcelone qui a pris la tête, le Real Madrid tentera de battre l’Atlético de Madrid pour récupérer la première place. Un derby très attendu où Vinicius Jr, victime d’injures racistes cette semaine par un chroniqueur, sera suivi de près par Reinildo, le latéral des Colchoneros. L’ancien joueur du LOSC est revenu sur ce gros duel qui l’attend.

Ce dimanche soir, le Real Madrid affronte l’Atlético de Madrid en clôture de cette 6ème journée de Liga. Au-delà de ce choc du haut de tableau, ce qu’il faudra suivre, c’est la performance de Vinicius Jr. Depuis quelques jours, l’international brésilien est au cœur d’une polémique. Critiqué pour ses célébrations, Vinicius a été victime d’injures racistes de la part d’un chroniqueur de l’émission El Chiringuito.

Vinicius est sorti du silence

Sur Instagram , Vinicius a publié une longue vidéo où il s’est défendu. Avant ça, l’attaquant du Real Madrid avait pu recevoir le soutien du club madrilène qui a publié un communiqué. Plusieurs joueurs sont également montés au créneau, dont Neymar qui s’est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet.

Pedro Bravo (président de l'association espagnole des agents de joueurs) sur El Chiringuito hier soir : "Si Vinicius veut danser la samba quand il célèbre ses bus, qu'il aille au sambadrome. En Espagne, il faut respecter tes adversaires et arrêter de faire le macaque." pic.twitter.com/Urulmu38Gw — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 16, 2022

« Vinicius, on en parle beaucoup en ce moment »