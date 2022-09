Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les vérités de Simeone sur la polémique Vinicius Jr

Publié le 17 septembre 2022 à 17h10 par La rédaction

En plein coeur d’une polémique liée à ses célébrations, Vinicius Jr a fait l’objet, tout récemment, de propos racistes. Forcément, cela n’a pas manqué de susciter de vives réactions, à commencer par le Real Madrid, qui a publié un communiqué. Et Diego Simeone a également évoqué le cas Vinicius avant le derby.

Vinicius Jr est jugé bien trop provocateur ces derniers temps. Déjà pointé du doigt en raison de ses dribbles incessants sur le terrain, l’international brésilien était aussi au coeur d’une polémique concernant ses célébrations. Habitué à danser la samba après un but, Vinicius Jr a fait l’objet de propos racistes de la part de Pedro Bravo, président de l’Association Espagnole des Agents : « S’il veut danser, il va dans un Sambodrome au Brésil. On est en Espagne, et il doit respecter ses rivaux et arrêter de danser comme un macaque ». Et il n’est pas le seul à s’être exprimé sur le sujet…

« Nous sommes tous impliqués »

Ainsi, en conférence de presse, Diego Simeone a évoqué cette polémique autour de Vinicius Junior, avec une déclaration assez énigmatique. « Nous vivons dans une société dans laquelle nous sommes tous impliqués. Nous sommes des personnes, c’est la société dans laquelle nous vivons ».

« Il va y avoir des problèmes, c’est sûr »