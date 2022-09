Foot - Real Madrid

Vinicius au cœur d’une énorme polémique, le Real monte au créneau

Publié le 17 septembre 2022 à 09h10 par Jules Kutos-Bertin

Alors que le Real Madrid affrontera l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano ce dimanche, Vinicius Jr a fait parler de lui concernant ses célébrations où il danse. Une polémique a été déclenchée et le Brésilien a été la cible de propos racistes. Face à cette situation, le club madrilène a sorti un communiqué où il défend publiquement son joueur.

Après une saison exceptionnelle conclue par un titre de champion d’Espagne et une nouvelle Ligue des Champions, le Real Madrid a démarré ce nouvel exercice sur les mêmes standards. Mais avant d’affronter l’Atlético de Madrid en championnat, le club madrilène s’est retrouvé confronté à une polémique.

« Il y aurait des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda »

Ces derniers temps, Vinicius Junior fait parler de lui pour ses célébrations. Dès qu’il marque, l’international brésilien a pour habitude de danser, ce qui ne plaît pas à tout le monde. « S’il marque un but et qu’il décide de danser, c’est sa décision. Chacun a sa façon d’être et célèbre les buts comme il veut. Il y aurait des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda, c’est certain et c’est normal », assure Koke, le capitaine de l’Atlético de Madrid.

Comunicado Oficial.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 16, 2022

Le Real Madrid défend Vinicius