Foot - Real Madrid

Neymar, Vinicius Jr… Une polémique éclate, scandale en Espagne

Publié le 16 septembre 2022 à 19h00 par Dan Marciano

Vinicius Jr ne laisse personne indifférent en Espagne. Certains louent ses qualités de dribbleur, d’autres pointent du doigt ses provocations balle au pied. Alors que le sujet fait les gros titres en Espagne, le joueur du Real Madrid peut compter sur le soutien de Neymar, star du PSG. Mais voilà qu’un chroniqueur du Chiringuito lâche une phrase, qui suscite la polémique.

Le talent de Vinicius Jr n’est plus à démontrer. Arrivé au Real Madrid en 2018, alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, le Brésilien a pris de l’assurance depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc. L’ailier a réalisé un dernier exercice satisfaisant et part, cette année, sur les mêmes bases. Vinicius Jr a déjà inscrit quatre buts, dont le dernier face à Majorque dimanche dernier.

« Cassez-le »

Mais en Espagne, certains se plaignent du comportement de Vinicius Jr. Dimanche dernier, il s’est accroché avec plusieurs membres de Majorque. Selon certaines sources, Javier Aguirre Onaindía aurait demandé à ses joueurs de le stopper. « Cassez-le » aurait prononcé le coach de Majorque.

Neymar monte au créneau

Alors qu’il a récemment reçu un carton jaune, lors de la rencontre face au Maccabi Haïfa, en raison de sa célébration, Neymar a tenu a apporter son soutien à Vinicius Jr. « Dribble, danse et soit toi-même ! Heureux comme tu es... Monte, mon garçon, prochain but, on danse » peut-on lire sur l’une de ses storys. Mais en Espagne, cette polémique ne fait qu’enfler.

PSG : Neymar réagit à cette grosse polémique au Real Madrid https://t.co/EmWdi9jVqN pic.twitter.com/peEjQwzKx3 — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Une polémique raciste éclate