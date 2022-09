Foot - Real Madrid

Vinicius Jr provoque un malaise, Ancelotti sort du silence

Publié le 11 septembre 2022 à 22h45 par La rédaction

Malgré la blessure de Karim Benzema en Ligue des Champions lors du dernier match, le Real Madrid s’est imposé 4-1, grâce notamment à un but de Vinicius Junior. Cependant, l’international brésilien a également créé la polémique avec son but et son match. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, a volé à son secours en conférence de presse.

Vinicius Junior continue de progresser. Après une saison dernière très réussie au Real Madrid, l’international brésilien réalise à nouveau un bon début d’exercice, et a réussi à faire oublier Karim Benzema lors de la rencontre des Merengue face à Majorque. En s’offrant un très beau but et en permettant à son équipe de gagner 4-1, l’ailier s’est également mis à dos beaucoup d’observateurs et de joueurs adverses, créant une véritable polémique.

Vinicius Junior trop provocateur ?

Ainsi, la presse espagnole rapportait que l’ailier du Real Madrid agaçait beaucoup de ses adversaires. En effet, son tempérament de grand dribbleur aurait tendance à mettre en colère les joueurs adverses. Vinicius Jr serait d’ailleurs accusé de s’en donner à cœur joie, et de justement jouer avec les nerfs de ses adversaires.

« C’est un joueur spécial »