Foot - Real Madrid

En Espagne, on s'enflamme enfin pour Eden Hazard

Publié le 11 septembre 2022 à 22h30 par La rédaction

Après la blessure de Karim Benzema, le casse-tête de Carlo Ancelotti allait démarrer afin de lui trouver un remplaçant. En effet, l’international français était en très grande forme avant sa blessure lors de la première journée de Ligue des Champions, et il était pressenti que le Real Madrid allait avoir du mal à le remplacer. Pourtant, son remplaçant semble déjà être tout trouvé

Le Real Madrid aurait-il déjà trouvé le remplaçant de Karim Benzema ? Alors que c’était annoncé comme l’un des gros dossiers mercato de l’été du côté des Merengue, Carlo Ancelotti n’a finalement pas recruté de nouveau buteur pour suppléer l’international français. Cependant, ce dernier s’est finalement blessé lors de la première journée de Ligue des Champions, et le coach italien s’est retrouvé avec un problème sur les bras : il va maintenant apporter plus de solidité en attaque. Mais heureusement que le Real Madrid peut compter sur le retour en forme d'Eden Hazard.

Le Real Madrid s'enflamme pour Hazard

Ainsi, dans une interview accordée à Real Madrid TV , Emilio Butragueño, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a évoqué le cas Eden Hazard. En difficulté depuis son arrivée en provenance de Chelsea dans la capitale espagnole, l’international belge a réalisé une bonne première rencontre de Ligue des Champions, et semble avoir désormais pas mal d’espoirs placés en lui. « Quand il est arrivé, il était l'un des meilleurs joueurs du monde. Il comprend très bien le jeu, il a beaucoup de ressources, beaucoup de qualité. Il apporte de la clarté et il nous aidera, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a connu une période difficile en raison de blessures qui l'ont empêché de trouver un rythme, ce qui est la chose la plus difficile pour un footballeur. Il a beaucoup de qualités ».

« Eden a fait ce que j’ai demandé »

Titulaire à la pointe de l’attaque du Real Madrid pour la victoire des Merengue 4-1 sur la pelouse du Bernabeu face à Majorque, Eden Hazard semble avoir parfaitement compris les différentes demandes de Carlo Ancelotti à ce poste. « Eden a fait ce que j’ai demandé, laissant des espaces à d’autres. Nous avons eu des difficultés en première mi-temps, mais pas à cause d’Hazard. Il était un peu en retrait, et nous n’occupions pas cette position. Pour l’avenir, j’ai la même idée, ça ne change rien. Parfois, je peux jouer avec Rodrygo, et parfois avec Hazard. Hazard, en tant qu’attaquant, se déplace beaucoup ». De quoi présager du bon pour le remplacement de Karim Benzema ?

« Nous espérons le revoir bientôt »