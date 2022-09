Foot - Real Madrid

Real Madrid : Carlo Ancelotti évoque l’absence de Benzema

Publié le 10 septembre 2022 à 17h30 par La rédaction

Blessé au genou droit, Karim Benzema sera absent des terrains pendant une dizaine de jours. L’attaquant est sorti sur blessure à la 30e minute ce mardi face au Celtic Glasgow en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur l’absence de KB9, mais notamment sur les matchs à venir.

Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur l'absence de KB9, et sur la façon le Real Madrid pourra jouer sans lui.

«Cette équipe a beaucoup de qualité devant»

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a évoqué la dépendance du Real Madrid avec Benzema. L’entraîneur italien ajoute par la suite avoir tout de même un secteur offensif très performant. « La Benzema-dépendance ? Espérons que nous l'ayons, car cela signifierait qu'il marque beaucoup de buts. L'année dernière, cela nous a aidés à réussir. Si nous ne l'avons pas, j'espère que nous l'aurons de Vinicius ou Rodrygo. C'est un aspect positif, pas négatif. Cette équipe a beaucoup de qualité devant, avec Vinicius, Rodrygo, Hazard et Asensio, et je pense que Mariano peut nous aider dans certains matchs car c'est un attaquant très puissant. Nous avons les ressources pour prolonger cette série de buts. »

«Cela ne doit pas changer»

Durant les prochains matchs, Carlo Ancelotti devra donc faire sans Karim Benzema. Quand la question concernant le système de jeu est posée à l’entraîneur italien, il assure qu’il ne changera rien, malgré l’absence de KB9. « Non, non. Quand Hazard est entré dans le match contre le Celtic, nous avions le même système. Hazard n'a peut-être pas la séquence de buts de Karim car il n'a pas joué depuis longtemps. Je ne vais pas lui demander de marquer des buts, mais de jouer, comme contre le Celtic, et de garder une bonne attitude offensive. Nous ne devons pas perdre les bonnes séquences que nous avons devant nous, en combinant bien, avec la mobilité... Cela ne doit pas changer. »

