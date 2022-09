Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema reçoit un énorme message pour le Ballon d'Or

Publié le 26 septembre 2022 à 08h10 par La rédaction

Exceptionnel la saison passée, Karim Benzema fait office de favori pour le Ballon d'Or. Du côté du Real Madrid, on commence à plaider pour l'attaquant français, à l'image de Kaka. En effet, la légende brésilienne estime que son ancien coéquipier mérite de remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles cette année.

La cérémonie de remise du Ballon d'Or approche à grands pas. Elle se déroulera 17 octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Et cette année, Karim Benzema est le grand favori pour succéder à Lionel Messi. L'attaquant du Real Madrid et des Bleus a réalisé le doublé championnat - Ligue des Champions en terminant meilleur buteur des deux compétitions. Et il peut compter sur le soutien de Kaka, ancien vainqueur du Ballon d'Or.

« Il le mérite amplement »

Dans un entretien accordé à MARCA , le Brésilien Kaka milite pour que Benzema remporte le Ballon d'Or : « Je pense que Benzema est favori pour remporter le Ballon d’Or même si vous ne pouvez jamais dire à 100% à qui ils vont le donner. Karim est maintenant un joueur très complet et obtenir cette récompense serait bien méritée. Il le mérite amplement. »

Réponse dans un mois

Karim Benzema sera fixé sur son sort le 17 octobre au soir. Bien qu'il fasse office de favori, il pourrait payer sa blessure et le début de saison tonitruant de Robert Lewandowski avec le Barça. L'étau s'est grandement resserré ces dernières semaines.