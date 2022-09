Foot - Real Madrid

Real Madrid : Cet énorme mea culpa après la polémique Vinicius Jr

Publié le 19 septembre 2022 à 14h10 par Thibault Morlain

Ce dimanche, le Real Madrid s'est imposé face à l'Atlético de Madrid (1-2). Une rencontre qui avait été émaillée par une polémique suite à des propos racistes à l'encontre de Vinicius Jr. Alors que ceux-ci avaient été proférés sur le plateau d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, présentateur de l'émission, a présenté ses excuses.

Sur la pelouse du Wanda Metropolitano ce dimanche, tous les regards étaient braqués vers Vinicius Jr. En effet, le Brésilien s'est retrouvé au centre de l'attention et de la polémique. La raison ? Tout est parti de sa célébration où danse la samba. Vinicius Jr avait alors été averti que s'il faisait la même chose sur le terrain de l'Atlético, cela allait mal se passer pour lui.

Une polémique raciste éclate

Et tout a dérapé suite à des propos de Pedro Bravo, président de l’Association espagnole des agents, sur le plateau d 'El Chiringuito . Une polémique raciste est ainsi apparue suite à cette intervention à propos de Vinicius Jr : « Vinicius doit respecter l’adversaire. S’il veut danser, il va dans un Sambodrome au Brésil. On est en Espagne, et il doit respecter ses rivaux et arrêter de danser comme un macaque ».

« Pedro Bravo a demandé pardon et je le demande aussi »