Foot - Real Madrid

PSG : Neymar en remet une couche dans la polémique Vinicius Jr

Publié le 17 septembre 2022 à 14h10 par La rédaction

Vinicius Junior est en pleine forme avec le Real Madrid et célèbre chacun de ses buts en dansant. C'est cette célébration qui fait polémique en Espagne actuellement car elle agace les adversaires du virevoltant Brésilien. Le Madrilène est d'ailleyrs la cible de plusieurs messages haineux et racistes mais il peut compter sur le soutien de son ami Neymar.

Tout comme Neymar, Vinicius Junior peut parfois agacer ses adversaires en raison de sa technique inégalable qui lui permet de conserver la balle dans des situations compliquées. En plus de son talent, c'est désormais sa célébration à chacun de ses buts, une danse au poteau de corner, qui suscite la polémique de l'autre côté des Pyrénées. Et alors que la polémique enfle avant le derby de Madrid, l'attaquant du PSG rêve que son coéquipier en sélection marque face à l'Atletico de Madrid ce dimanche.

Só eu acordei querendo que o @vinijr faça gol amanhã ? 🤔#BailaViniJr — Neymar Jr (@neymarjr) September 17, 2022

Neymar soutient Vinicius

Dans un tweet publié ce samedi, la vedette du PSG en a remis une couche au sujet de la polémique autour de Vinicius Junior. « Suis-je le seul à me réveiller en voulant voir Vini marquer un but demain ? #BailaViniJr » a posté Neymar. Koke devrait apprécier.

Le capitaine de l'Atletico menace Vinicius