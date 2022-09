Foot - Real Madrid

Real : Visé par des propos racistes, Vinicius sort du silence

Publié le 17 septembre 2022 à 09h30 par Jules Kutos-Bertin

Visé par des propos racistes suite à la polémique sur ses célébrations, Vinicius Junior a d’abord reçu le soutien du Real Madrid qui a sorti un communiqué. L’international brésilien s’est également exprimé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux pour dénoncer ces mots.

Avant le derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid qui aura lieu ce dimanche au Wanda Metropolitano, une polémique a enflé sur les célébrations de Vinicius Junior. « S’il veut danser, il va dans un Sambodrome au Brésil. On est en Espagne, et il doit respecter ses rivaux et arrêter de danser comme un macaque », a lâché Pedro Bravo, président de l’Association espagnole des agents, dans l’émission El Chiringuito . Des propos racistes qui ne sont pas passés.

« Le Real Madrid CF rejette toutes sortes d'expressions et de comportements racistes »

Vu l’ampleur prise par ce petit scandale, le Real Madrid a tenu à réagir. « Le Real Madrid CF rejette toutes sortes d'expressions et de comportements racistes et xénophobes dans le domaine du football, du sport et de la vie en général, comme les commentaires regrettables et malheureux tenus ces dernières heures contre notre joueur Vinicius Junior. Le Real Madrid veut montrer tout son amour et son soutien à Vinicius Junior, un joueur qui comprend le football comme une attitude envers la vie basée sur la joie, le respect et l'esprit sportif. Le football, qui est le sport le plus mondial qui existe, doit être un exemple de valeurs et de coexistence. Le club a chargé ses services juridiques d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne utilisant des propos racistes envers nos joueurs », a déclaré le club madrilène dans un communiqué officiel.

Vinicius Junior a pris la parole

Dans la foulée, c’est Vinicius Junior lui-même qui s’est exprimé sur ses réseaux sociaux. « Tant que la couleur de votre peau sera plus importante que l'éclat de vos yeux, il y aura la guerre. J'ai cette phrase tatouée sur mon corps. J'ai cette pensée en permanence dans ma tête. C'est l'attitude et la philosophie que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie. On dit que le bonheur est ennuyeux. Le bonheur d'un Brésilien noir victorieux en Europe est bien plus ennuyeux. J'ai été victime de xénophobie et de racisme dans une seule déclaration. Mais rien de tout cela n'a commencé hier. Il y a quelques semaines, ils ont commencé à criminaliser mes danses. Des danses qui ne sont pas les miennes. Elles viennent de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... ils viennent des artistes de funk et des sambistas brésiliens, des chanteurs de reggaeton et des Noirs américains », a lancé l’international brésilien sur son compte Instagram .

