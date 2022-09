Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema prend une décision radicale avant le Qatar

Publié le 28 septembre 2022 à 20h10 par Hugo Chirossel

Touché à la cuisse début septembre, Karim Benzema s’apprête à faire son retour sur les terrains. Alors que la Coupe du Monde au Qatar débutera dans moins de deux mois, l’international français veut ajouter ce trophée à sa collection. En attendant, il souhaite se préserver et ne prendra aucun risque en cas de nouvelle alerte.

Cela fait maintenant trois semaines que Karim Benzema est éloigné des terrains. Touché à la cuisse lors de la rencontre de Ligue des champions face au Celtic Glasgow (0-3) le 9 septembre dernier, l’international français devrait bientôt faire son retour. Il s’en fait d’ailleurs une joie, comme il l’a confié dans un entretien accordé aux médias du Real Madrid. « Je suis heureux de retrouver l'équipe. Du temps a passé et j'en ai eu pour faire une pré-saison. Je me sens très bien, à l'aise. J'ai envie de jouer dimanche », a-t-il confié.

Benzema se sent bien

Karim Benzema a poursuivi : « J'ai fait beaucoup de travail physique. Je n'ai pas touché le ballon. Aujourd'hui, c'était mon premier entraînement. Ces derniers jours, j'ai beaucoup couru et travaillé la force dans les installations. Je me suis également entraîné chez moi. Je suis arrivé un peu tard des vacances et je n'ai pas eu assez de temps pour faire une bonne pré-saison. C'est pour cela que je l'ai fait maintenant et je me sens très bien . »

Il ne veut prendre aucun risque