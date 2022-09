Foot - Real Madrid

Face à la grosse polémique, Vinicius a reçu un soutien de poids

Publié le 22 septembre 2022 à 07h15 par Jules Kutos-Bertin

Victime de propos racistes avant le derby contre l’Atlético de Madrid, Vinicius Jr a passé une semaine mouvementée. Pour autant, l’attaquant du Real Madrid n’aurait pas tremblé face à ces propos injurieux, il serait resté concentré à 100% sur le football après sa réponse vidéo. Florentino Pérez lui aurait d’ailleurs rendu visite la veille du match pour lui apporter son soutien.

Quelques jours avant d’affronter l’Atlético de Madrid en championnat, Vinicius Jr a été visé par des propos racistes suite à des critiques concernant ses pas de danse en guise de célébration. « On est en Espagne, et il doit respecter ses rivaux et arrêter de danser comme un macaque », a lâché Pedro Bravo, président de l’Association espagnole des agents.

Florentino Pérez est venu lui rendre visite

Dans la foulée, le Real Madrid a sorti un communiqué pour afficher son soutien à son attaquant. D’après les informations du journal Marca , Florentino Pérez lui aurait rendu visite samedi dernier, un jour avant le derby, afin de lui apporter son soutien. De quoi rassurer Vinicius.

Y Vinicius, tan tranquilo: en plena lucha antirracista, el futbolista 'se refugia' con Brasil 🇧🇷 📹 @MarioCortegana pic.twitter.com/e4UXcY5Wky — MARCA (@marca) September 21, 2022

Vinicius n’a pas tremblé