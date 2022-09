Foot - Real Madrid

Real Madrid : Nouvelle sortie sur la polémique Vinicius Jr

Publié le 20 septembre 2022 à 12h30 par Hugo Chirossel

Déjà la cible de propos racistes sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Vinicius Junior a de nouveau été visé par des insultes en marge du derby face à l’Atlético de Madrid dimanche. Supporter des Colchoneros, Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, s’est exprimé sur cette affaire et s’attendait à des mesures plus fortes de la part des clubs.

Vinicius Junior vit des moments compliqués. L’international brésilien est au cœur de plusieurs polémiques ces derniers jours. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito , Pedro Bravo, président de l’Association espagnole des agents avaient déclaré que « Vinicius doit respecter l’adversaire. S’il veut danser, il va dans un Sambodrome au Brésil. On est en Espagne, et il doit respecter ses rivaux et arrêter de danser comme un macaque . »

Real Madrid : Racisme, insultes... Cet énorme coup de gueule sur l'affaire Vinicius Jr https://t.co/GkopGs4OD2 pic.twitter.com/fASsxuR8sE — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

« Pedro Bravo a demandé pardon et je le demande aussi »

Josep Pedrerol, présentateur de l’émission, avait par la suite présenté ses excuses et celles de Pedro Bravo : « En Espagne, cette expression familière signifie: ‘ne joue pas à l'idiot’. Pedro Bravo a demandé pardon et je le demande aussi. Si ça t'a dérangé, je m'excuse encore. Si vous êtes également noir et que cela vous a dérangé, je m'excuse. Et si vous êtes blanc et que vous pensez que l'expression a été malheureuse, je m'excuse. C'est peut-être une expression malheureuse et inappropriée, mais ce n'est pas raciste . »

Le chef du gouvernement espagnol sort du silence