Foot - Real Madrid

Real Madrid : Coup de tonnerre, Florentino Pérez trahi par Barcelone

Publié le 8 octobre 2022 à 18h00

Arnaud De Kanel

Le projet de Super League impulsé par Florentino Pérez continue de faire parler de lui. Alors que le président du Real Madrid garde pour objectif de le mettre en place, le Barça a pris position et désapprouve l'idée. Un retournement de situation inattendu pour Pérez et le Real étant donné le soutien qu'affichait Barcelone dans le projet.

Il y a de cela un an, Florentino Perez présentait son projet de Super League afin de contrer l'UEFA qui selon lui, tue lentement l'équilibre budgétaire des plus grosses écuries européennes. Pour ce faire, il était notamment soutenu par le FC Barcelone. Désormais, Joan Laporta s'inquiète du projet et fait du rétropédalage. Florentino Pérez est trahi.

«Pour ceux d'entre nous qui aiment le football, cela finirait par nous fatiguer»

Avec le Barça de Joan Laporta, Florentino Pérez avait un soutien de poids pour mener à mien sa réforme du football européen en installant la Super League. Or, pour le projet Sonora, le président du Barça est revenu sur sa position et s'inquiète : «J e pense que jouer les grands clubs les uns contre les autres serait toujours fatiguant. Ça finirait par être fatigant. Pour ceux d'entre nous qui aiment le football, cela finirait par nous fatiguer. C'est bien et sain pour une petite équipe de battre la grande équipe. C'est bien d'aller avec l'équipe la plus faible. Vous trouvez qu'un championnat européen est gagné par la Grèce et c'est très bien. Et quand Leicester a gagné en Angleterre, c'était spécial. C'est le football. »

«L'avenir de ce projet dépend d'une entente entre toutes les parties»